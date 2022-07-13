"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в ограблении супермаркета

Столичные полицейские задержали подозреваемых в ограблении супермаркета на востоке Москвы.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин набрали в магазине целую корзину товаров, в том числе и алкоголь, но решили пройти мимо кассы.

Продавец пытался остановить злоумышленников, но те применили физическую силу и, пригрозив расправой, вышли из помещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.