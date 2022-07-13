"Московский патруль": суд арестовал водителя, сбившего на переходе трех человек

В Подмосковье суд заключил под стражу водителя автомобиля каршеринга, который сбил на пешеходном переходе трех человек.

Авария произошла в Люберцах. От полученных травм два пешехода скончались в больнице.

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