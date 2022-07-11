"Московский патруль": сотрудники Росгвардии вытащили из бирюлевского пруда утопающего

В Москве сотрудники Росгвардии вытащили из бирюлевского пруда утопающего. Спасение засняли очевидцы.

На кадрах сержант Степан Васильев подплыл к тонущему мужчине, схватил его и направился к берегу. Уже на суше помощь оказал старший сержант Леонид Соловьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

