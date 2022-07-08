"Московский патруль": подпольное казино нашли в московской квартире

Подпольное казино спрятали в трехкомнатной квартире. В Москве полицейские выявили незаконный игорный клуб. В нем находились автоматы, которые вытягивали из клиентов деньги.

Долго ли работал нелегальный бизнес? И как его удалось остановить? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.