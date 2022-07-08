"Московский патруль": в МО задержан мужчина, надругавшийся над флагом России

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который надругался над российским флагом. Случилось это возле Дмитровской областной больницы.

На оперативных кадрах в отделе полиции задержанный, который не смог спокойно пройти мимо государственного символа. Во время допроса он пояснил, что снял флаг с флаг-штока и порвал его. Поступок объяснил тем, что был пьян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.