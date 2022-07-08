"Московский патруль": пенсионер пропал после разговора с неизвестными

Сначала таинственно исчез, а потом остался без квартиры. В программу обратились соседи столичного пенсионера Бориса Ягунова, который после разговора с некими людьми неожиданно пропал.

Люди предполагают, что новые собственники могли обманом завладеть имуществом пожилого мужчины и увезти его в неизвестном направлении. Нам удалось разыскать пенсионера. Где он сейчас? И почему в этой истории все не так однозначно? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.