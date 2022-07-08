"Московский патруль": в суде огласили сроки для фигурантов дела "Аэрофлота"

В Гагаринском суде столицы огласили сроки для фигурантов дела "Аэрофлота". На то, чтобы озвучить текст приговора, судье потребовалось три дня.

На скамье подсудимых четверо – бывший топ менеджер авиакомпании Владимир Александров, его помощница Татьяна Давыдова и два адвоката – Дина Кибец и Александр Сливко. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.