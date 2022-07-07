"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в угоне большегруза

Столичные полицейские задержали подозреваемого в похищении большегрузного автомобиля. Ему удалось вывезти многотонную машину с прицепом в соседний регион и остаться незамеченным.

Почему никто из дальнобойщиков не обратил внимание, что за руль фуры сел чужой человек? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.