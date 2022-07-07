"Московский патруль": два человека погибли в ДТП на Большом каменном мосту

Автокатастрофа произошла в центре Москвы. На Большом каменном мосту водитель легковой машины не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой машиной.

Жуткий удар зафиксировали камеры видеонаблюдения. Секунда – и машины разбрасывает в стороны, над трассой поднимается облако осколков. Вероятный виновник аварии и его пассажирка погибли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.