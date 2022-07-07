"Московский патруль": в МО нашли нарколабораторию в дачном домике

В дачном домике скрывали нарколабораторию. В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в незаконном производстве запрещенных веществ.

На оперативных кадрах тот самый участок, где двое мужчин готовили мефедрон. Повсюду валяются бочки, которые, судя по всему, использовались в процессе производства наркотика. В них полицейские обнаружили химический реагент. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.