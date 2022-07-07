"Московский патруль": проректора таможенной академии Керефова отправили в СИЗО

Проректор таможенной академии, которого заподозрили в торговле наркотиками, на время расследования помещен в следственный изолятор. Такое решение принял Люберецкий городской суд Подмосковья.

По версии следствия, директор центра информационных технологий Российской таможенной академии Залим Керефов оказался настоящим наркобароном. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.