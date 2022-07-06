"Московский патруль": суд изберет меру пресечения трем генералам МВД

Басманный суд столицы готовится избрать меру пресечения высокопоставленным петербуржским полицейским, которые оказались в центре громкого коррупционного скандала.

Под следствием начальник управления ГИБДД северной столицы и области, бывший замначальника управления МВД по региону и помощник главы МВД. Как сообщают СМИ, дело было возбуждено еще два года назад. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.