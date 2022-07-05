"Московский патруль": суд арестовал владельца сгоревшей частной наркологической клиники

Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения владельцу сгоревшей частной наркологической клиники. Андрея Генно обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и причинении смерти по неосторожности. В огне погибла одна из пациенток медицинского учреждения. Она курила прямо в кровати.

Где теперь главврач будет дожидаться окончания следствия? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.