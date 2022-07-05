"Московский патруль": в Шатуре суд арестовал перевозчика наркотиков

В подмосковной Шатуре суд отправил за решетку перевозчика наркотиков. Курьер развозил запрещенные вещества на своем автомобиле по Московской области и делал так называемые закладки.

Одна из таких поездок закончилась для наркокурьера встречей с инспекторами ГИБДД. Полицейские остановили автомобиль злоумышленника для проверки документов, но во время разговора поняли, что водитель слишком сильно нервничает. Тогда они предложили провести личный досмотр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.