"Московский патруль": задержан проректор Российской таможенной академии Керефов

Сотрудники ФСБ задержали проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Директора центра информационных технологий подозревают в незаконной торговле наркотиками в особо крупном размере.

Как сообщают СМИ, правоохранители пришли за Керефовым прямо в его рабочий кабинет в главном здании РТА в подмосковных Люберцах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.