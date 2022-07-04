"Московский патруль": электромобиль Tesla столкнулся с машиной такси

На севере Москвы электромобиль Tesla столкнулся с машиной такси. По предварительной информации, таксист на "Шкоде" не уступил гаджету на колесах дорогу. Кто бы ни управлял Теслой, человек или автопилот, от столкновения он уйти не смог.

Пострадали два человека. Таксиста с серьезными травмами госпитализировали. В больницу отправился и его пассажир. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.