"Московский патруль": из квартиры коллекционера похитили ценные картины

Замоскворецкий суд Москвы в ближайшее время приступит к рассмотрению дела о похищении бесценных картин известных мировых художников из квартиры пожилого коллекционера. После его смерти неожиданно появились бумаги о новых владельцах живописей, которые оказались поддельными.

Кто решил завладеть многомиллионным имуществом погибшего ценителя искусства? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.