"Московский патруль": в МО задержали курьера-обманщика

В Подмосковье полицейские задержали курьера-обманщика. По версии следствия, он решил оболгать родных пенсионерки, чтобы выманить у пожилой женщины деньги.

87-летней жительнице Орехово-Зуево позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка, якобы стала виновницей аварии, в которой пострадал человек. И для того, чтобы замять дело, нужно срочно заплатить 100 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.