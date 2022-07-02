"Московский патруль": жительница столицы стала жертвой абъюза

В нашу программу за помощью обратилась Анастасия Пушкарева. Женщина стала жертвой абъюза и просит защиты от своего бывшего возлюбленного, после последней встречи с которым, залечивает раны. И вовсе не любовные.

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