"Московский патруль": ректор РАНХиГС задержан в Москве

В Москве задержан ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау. Его доставили в Тверской районный суд столицы для избрания меры пресечения. Следователи предъявили суду материалы уголовного дела и просили отправить главу вуза под домашний арест до 7 августа.

Мау в следственном департаменте МВД было предъявлено официальное обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Первоначально расследование касалось бывшей заместителя министра просвещения Марины Раковой и других лиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.