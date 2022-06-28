"Московский патруль": в столице задержан подозреваемый в краже средств с банковской карты

В Москве полицейские задержали приезжего, который украл у пенсионерки банковскую карту и снял с нее деньги. Мужчина постучал в дверь к 84-летней женщине и уговорил ее подселить к себе в квартиру родственницу. Для проверки документов он попросил у жертвы паспорт и банковскую карту.

Спрятав карту в карман, он отменил сделку и ушел. Однако тут же появился в поле зрения камеры наблюдения у банкомата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.