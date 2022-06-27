"Московский патруль": ГИБДД пресекла порядка 44 тысяч нарушений в Москве

Почти 44 тысячи нарушений пресекли сотрудники ГИБДД в Москве.

Уточняется, что в списке самых распространенных – управление автомобилем в нетрезвом виде, без прав и без регистрации в компании. Злоумышленники зачастую пытаются внести подложные сведения в приложение, либо берут машины в аренду по поддельным аккаунтам.

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