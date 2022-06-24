"Московский патруль": суд переквалифицировал уголовное дело о драке в кальянной

Люблинский районный суд столицы неожиданно переквалифицировал уголовное дело о нападении на клиента кальянной. Двое крепких парней избили Сергея Медунова и отобрали у него деньги. Москвич уже 2 года передвигается с помощью костылей.

Кто и как заманивал одиноких мужчин в кальянную? И какое решение принял суд? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.