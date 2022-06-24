"Московский патруль": сын экс-чиновника из Дагестана получил 13 лет колонии за убийство

Измайловский суд Москвы огласил приговор сыну бывшего главы правительства Дагестана Муртазали Меджидову. Присяжные единогласно признали его виновным в убийстве своей бывшей девушки – студентки МГИМО.

Судья озвучил срок наказания –13 лет строгого режима. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.