"Московский патруль": смертельное ДТП произошло в центре столицы

Минувшей ночью на полном ходу в здание на Зубовском бульваре влетела элитная иномарка. От удара автомобиль загорелся. В этот момент в салоне находилось 8 человек.

Водитель и пассажир рядом с ним оказались зажаты приборной панелью. Их спасти не удалось. Остальные, хоть и получили серьезные травмы, но выжили. Сейчас они в больнице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.