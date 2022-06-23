"Московский патруль": мошенники похитили деньги у вдовы пожарного в Подмосковье

Вдова пожарного из Подмосковья Алена Грушина осталась одна с четырьмя детьми после того, как ее муж трагически погиб при тушении пожара. Семья получила компенсацию в размере 2 миллионов рублей и решила на эти деньги возвести загородный дом, но доверилась недобросовестным строителям, которые похитили все деньги.

Куда сбежали рабочие? И сколько еще их клиентов теперь вынуждены оформлять кредиты и искать новую бригаду строителей? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.