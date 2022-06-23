"Московский патруль": полицейские задержали участника экстремистского движения

Оперативники УФСИН России по Московской области вычислили члена международной экстремистской организации "А.У.Е.", который собирал дань с участников криминальной субкультуры, не выходя из СИЗО. Незаконную деятельность 30-тилетнего арестанта пресекли совместно с сотрудниками полиции, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры.

Силовики провели обыски в нескольких камерах следственного изолятора. Нашли атрибутику и записки, в которых участник запрещенного движения пропагандировал экстремизм. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.