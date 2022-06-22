"Московский патруль": работу по взысканию долгов поручат автоматической симтеме

Судебные приставы больше не будут взыскивать долги вручную. Теперь эту работу будет выполнять автоматическая система по аналогии со штрафами ГИБДД – робот откроет исполнительное производство и сообщит об этом неплательщику.

Все ли дела доверят компьютеру? И что делать если в должники вас записали по ошибке? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.