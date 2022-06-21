"Московский патруль": полицейские задержали серийного похитителя велосипедов

В Подмосковье в ближайшее время начнут судить серийного вора, который поставлял велосипеды в скупку прямиком из подъездов жилых домов. Он орудовал в деревне Сапроново Ленинского городского округа.

Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.