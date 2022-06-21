"Московский патруль": полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотиков

Сотрудники МВД перекрыли крупный международный канал поставки синтетических наркотиков. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета. Мероприятие прошло в Москве.

Доход от нелегального производства по оценкам специалистов мог превысить 280 миллионов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.