"Московский патруль": СК возбудил уголовное дело по факту обмана ветерана ВОВ

Историей с обманом ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье заинтересовались сотрудники Следственного комитета. В начале июня наша программа рассказывала о 86-летней Нинель Букатой, которая пережила блокаду Ленинграда.

Ветеран хотела поставить на своем дачном участке баню, но нарвалась на недобросовестного подрядчика. Он стал угрожать и вымогать у пожилой женщины деньги. Тогда участковый не спешил решать проблему. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.