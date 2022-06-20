"Московский патруль": Мосгорсуд начал рассмотрение дела экс-владельца фабрики "Меньшевик"

Мосгорсуд приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик". Илью Аверьянова обвиняют в покушении на убийство нескольких человек во время вооруженного конфликта на территории завода.

Во время стрельбы погиб один из участников потасовки, но присяжные оправдали Аверьянова. Каковы у него шансы на этот раз? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.