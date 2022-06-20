"Московский патруль": таксист сбил пешеходов на Боровском шоссе

В Москве таксист проехал на "красный" и сбил пешеходов. Несколько человек попали в больницу. Вероятный виновник аварии заявил, что не заметил какой именно горел сигнал светофора.

Такси после наезда на пешеходов проехало еще несколько метров. Ее довольно оперативно убрали с проезжей части. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.