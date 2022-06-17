"Московский патруль": полиция в Москве сможет составлять протоколы о нарушении тишины

Штрафовать столичных любителей домашних вечеринок и ремонта в неположенное время теперь будут сотрудники полиции. Изменения в соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого стражи порядка могли только составить рапорт и принять заявление недовольных соседей. Затем участковый опрашивал обе стороны и направлял материалы в местную административную комиссию. После принималось решение о наложении штрафа. Бюрократия могла затянуться на долгие месяцы, а неспокойный сосед чаще всего оставался безнаказанным.

Теперь все будет гораздо проще. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

