"Московский патруль": посетитель бара украл у новоиспеченного приятеля 130 тысяч рублей

Разговор с незнакомцем закончился ограблением в центре Москвы. В одном из баров 34-летний мужчина решил найти себе компанию и познакомился с другим посетителем.

После общения новоиспеченные друзья вышли на улицу, однако в этот момент один выхватил у другого кошелок с деньгами и убежал. Позже его задержали. Ущерб составил 130 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

