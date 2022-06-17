"Московский патруль": специалисты продолжают устранять последствия пожара на Тверской

Пожар в историческом здании в центре Москвы прошлой ночью тушили около ста человек. В настоящее время специалисты продолжают разбирать обгоревшую кровлю.

Площадь возгорания составила примерно 250 метров. Никто при этом не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

