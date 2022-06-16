"Московский патруль": СК проводит проверку по факту убийства на почве ревности

Следственный комитет проводит проверку по факту убийства на почве ревности. Встреча двух женщин – законной супруги мужчины и его и любовницы – закончилась конфликтом, который перерос в драку.

В итоге одна из соперниц пустила в ход нож. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

