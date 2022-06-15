"Московский патруль": в Подмосковье задержали наркокурьера

В подмосковном Королеве молодой человек хотел много заработать с минимальными затратами. Жажда быстрых денег привела его за решетку.

Уже на третий день работы наркокурьером его задержали правоохранители. При этом заработать он так ничего и не успел. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

