"Московский патруль": столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении

Часы в обмен на телефон – на такой компромисс с грабителем пришлось пойти иностранцу, чтобы хоть как-то сохранить свое имущество. В Москве полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался приезжий рецидивист.

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