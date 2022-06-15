"Московский патруль": суд в Москве арестовал Михаила Минаева

Суд в Москве арестовал Михаила Минаева, директора департамента планирования парка развития воздушных судов "Аэрофлота". Его обвиняют в мошенничестве с поставками новых самолетов.

По данным СМИ, уголовное дело касается лизинга лайнеров у китайской компаний. Стоимость контрактов, отмечают правоохранители, была умышленно завышена в разы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

