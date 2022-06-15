"Московский патруль": участника перестрелки в ресторане "Райская трапеза" доставили в суд

Участника дерзкой перестрелки в московском ресторане "Райская трапеза" доставили в суд для избрания меры пресечения. Четыре года обвиняемому в убийстве и незаконном обороте оружия Ибрагиму Гаджимурадову удавалось быть в бегах.

Где он мог скрываться все это время? И правда ли, что при задержании у него нашли поддельное удостоверение сотрудника МВД? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

