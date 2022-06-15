"Московский патруль": в Москве задержали предполагаемых организаторов финансовой пирамиды

За хищение ста миллионов рублей в Москве задержали двоих предполагаемых организатора так называемой финансовой пирамиды. Злоумышленники обзванивали граждан и предлагали осуществить инвестиционные вложения, обещая доход в размере до 30% годовых.

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