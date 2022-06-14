"Московский патруль": мошенники предлагали пенсионерам кредиты под залог недвижимости

Мошенники в Москве обманывали пенсионеров, предлагая им оформить кредиты под залог недвижимости. Свой нечестный бизнес они были готовы защищать в том числе силой.

Так, во время одного из расследований злоумышленники напали на съемочную группу Москвы 24. Теперь они являются фигурантами уголовных дел. Подробнее – в сюжете телеканала.

