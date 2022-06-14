"Московский патруль": в Москве ликвидировали группировку лжеюристов

В Москве ликвидировали группировку лжеюристов. Злоумышленники арендовали в элитном бизнес-центре офис и обманывали пожилых людей. Ущерб, нанесенный пенсионерам, по подсчетам правоохранителей, превысил 100 миллионов рублей.

Примечательно, что половина коллектива мошеннической фирмы, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

