"Московский патруль": сотрудники уголовного розыска задержали одного из черных менял

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали одного из черных менял. Уточняется, что злоумышленники выдают себя за продавцов валюты, назначают клиентам встречу, берут деньги и исчезают.

По данным следствия, потерпевший хотел обменять 345 тысяч рублей на доллары. Однако, как только деньги оказались в руках злоумышленника, продавец валюты сразу бросился бежать.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Москве задержали 23-летнего жителя Санкт-Петербурга. Похищенные денежные средства изъяты.

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