"Московский патруль": в СК прошло мероприятие к 350-летию со дня рождения Петра

В Следственном комитете России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 350-летию со дня рождения Петра I. Уточняется, что именно ему принадлежит идея создания следственных органов.

В стенах современного СК в честь юбилея императора открыли картинную галерею. В церемонии принял участие и глава ведомства Александр Бастрыкин. Он тоже творчески подошел к поздравлению: написал стихотворение, посвященное Петру, и обратился к коллегам.

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