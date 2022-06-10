"Московский патруль": глава МЧС посетил госпиталь, где проходят лечение военнослужащие

Глава МЧС России Александр Куренков посетил госпиталь имени Вишневского в подмосковном Красногорске, где проходят лечение военнослужащие, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине.

Министр вручил награду инженеру спасательной группы Евгению Вырыпаеву. Во время разминирования поселка Счастье Луганской народной республики он обнаружил мину в водопроводе. Военный предупредил об этом боевых товарищей, получив тяжелое ранение.

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