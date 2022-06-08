"Московский патруль": глава МВД поздравил руководителей подразделений с новыми званиями

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил 16 руководителей ряда подразделений МВД с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава. Соответствующий указ подписал глава государства.

Среди тех, кто получил новое звание есть и представители столичного главка МВД. Так генерал-майором полиции стал Алексей Диокин. Аналогичное звание получил и Константин Строганов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

