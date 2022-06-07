"Московский патруль": злоумышленники под видом покупателей хотели украсть телефон

В Москве двое злоумышленников под видом покупателей похитили у мужчины телефон и скрылись. Пострадавший продавал смартфон через Интернет.

Во время встречи один из потенциальных покупателей убрал телефон в свой карман и предложил пройти до ближайшего банкомата, чтобы снять наличные. По дороге злоумышленники попытались сбежать. Однако продавец вцепился в одного из них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

