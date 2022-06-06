"Московский патруль": более 2,5 кг героина обнаружили в комнате общежития в Подмосковье

Более 2,5 килограммов героина прятал мужчина в комнате общежития в одинцовском городском округе. Полицейские выяснили, что фигурант уголовного дела фасовал запрещенные вещества, а затем прятал свертки в местах, на которые указывали кураторы.

Две закладки он сделал возле Можайского шоссе. Одинцовский городской суд отправил вероятного наркокурьера в СИЗО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

